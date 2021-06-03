صور- 87 ألف طالب.. تجهيز 379 لجنة لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيهات لكافة الجهات التنفيذية بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021.





وشدد الشريف على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

وكلف الأحياء بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان البالغ عددها 379 لجنة موزعة على الإدارات الثمانية التعليمية يوميا، واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات.

ولفت المحافظ فى بيان له، اليوم الخميس، إلى ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة.

وأضاف الشريف فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية "تعليم عام" يقدر بـ 87 ألف و826 طالبا.

وأشار سعد، إلى أنه سيجرى تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا فقط بدلا من 20 طالبا، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.

وأكد مدير المديرية على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية.

ووفقا للجدول المعلن، تبدأ الامتحانات السبت المقبل بمادتى اللغة العربية والخط، وتنتهى الخميس الموافق 10 يونيو الجارى بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.