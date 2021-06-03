أبرزها الباعة الجائلين.. «الشكاوى الحكومية» والوزارات تتعاونان لحل المشاكل

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن من بين ما تم رصده والتعامل معه، شكوى رصدها فريق عمل المنظومة تمثلت فى منشور متداول بموقع "فيسبوك"، يشير إلى وجود غطاء غرفة تفتيش مرتفع عن مستوى سطح الأسفلت بالقرب من محطة مترو أنفاق النزهة بشارع جسر السويس بمحافظة القاهرة، بما تسبب فى إحداث اضرار ببعض السيارات المارة واتلاف إطاراتها إضافة إلى بعض الأضرار الأخرى التى تهدد سلامة المارة.

وأوضح الرفاعى أنه بتوجيه الشكوى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبين من الفحص أنها عبارة عن إطار لغرفة تفتيش تخص "الاتصالات"، إذ خفَّض المختصون منسوب غطاء الغرفة وإصلاحه ليتطابق مع مستوى طبقة الأسفلت بالشارع، وتواصلت الجهة مع المواطن صاحب المنشور وتقديم الاعتذار له عقب إزالة أسباب الشكوى، وقد أشاد المواطن باهتمام الحكومة بالمنشور وحل شكواه.

وأضاف مدير المنظومة أنها تلقت مقطعا مصورا متداول عبر موقع فيسبوك، يتضمن وجود رفات وهياكل عظمية لبعض الجثث البشرية، ملقاة أسفل الطريق الدائرى وشبرا بنها الحر بمنطقتى ميت حلفا قليوب والقطاوى بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موضحا أن المنظومة قامت بالتنسيق مع محافظة القليوبية، إذ أصدر محافظ القليوبية تعليمات للأجهزة التنفيذية بمجلس مدينه قليوب وحى شرق شبرا الخيمة، بالتوجه إلى موقع الشكوى محل التداول للوقوف على أسبابها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وقد أصدر وكيل النيابة أوامره بالتحفظ على الرفات ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحى غرب شبرا الخيمة، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة وتمت إحالته للتحقيق لاتخاذ حياله كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكاوى من بعض أهالى منطقة أبو قير بمحافظة الإسكندرية، يتضررون من وجود اشغالات بالطريق المجاور والمؤدى لـ "حلقة السمك" بالمنطقة بجانب تراكم وتجمع كميات كبيرة من القمامة، مطالبين بإزالة تلك الإشغالات المتسببة فى إعاقة المارة ورفع القمامة بالكامل.

وأوضح أنه بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، قامت الأجهزة المعنية تحت إشراف نائب محافظ الإسكندرية بشن حملة على المنطقة محل الشكوى بالتنسيق بين شركة نهضة مصر وبين حى المنتزه ثان والإدارة المركزية للنظافة والتجميل استغرقت مدة عملها قرابة يومين كاملين، إذ تم إزالة العشش الخشبية بالحلقة، ورفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة وإتمام أعمال التطهير بالمنطقة بحمولة 45 نقلة بإجمالى أوزان 315 طن مخلفات متنوعة، باستخدام إحدى عشرة معدة تجميع وتفريغ قمامة، وست سيارات قلاب، وثلاثة لوادر وعدد 25 عاملا فى الوردية الواحدة، كما تم البدء فى أعمال التشجير للمنطقة.

وفى هذا السياق، أشار الرفاعى إلى أن المنظومة استقبلت شكاوى من بعض المواطنين المقيمين بحى العرب بمحافظة بورسعيد، يتضررون فيها من عودة بعض الباعة الجائلين إلى سوق "ستوتة" العشوائى، بالرغم من إنشاء المحافظة لسوق "العصر" المطور ونقل الباعة إليه، مما تسبب فى انتشار بعض المظاهر العشوائية بالمنطقة، مضيفا أنه بالتوجيه إلى محافظة بورسعيد، أفاد حى العرب، بتشكيل حملة مكبرة مشكلة من مسؤولى حى العرب بالاستعانة بقوات شرطية من وزارة الداخلية، حيث تم فض وإزالة السوق العشوائى محل الشكوى، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام المارة، مع استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار الشكوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الشكاوى التى تم رصدها من جانب فريق عمل المنظومة تضمنت كذلك شكوى من أحد المواطنين من وجود كابل كهرباء بطول 30 مترًا ممتدا على سطح الارض بالقرب من محل سكنه بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بما يشكل خطرًا على سلامه أهالى المنطقة.

ولفت إلى أنه بالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم دفن الكابل الكهربائى محل الشكوى وإزالة أسباب الشكوى.

وأضاف الرفاعى أن أحد المواطنين سجل أيضا شكواه بشأن وجود كابل كهرباء رئيسى، متروكا أعلى منسوب الأرض، بإحدى المناطق بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مما قد يؤدى إلى وقوع بعض حوادث الصعق، مناشدا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم ودفن الكابل، حفاظا على حياة المواطنين، وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ أعمال تغطية كابل الكهرباء محل الشكوى، وإزالة أسبابها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين، المقيمين بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، يتضرر فيها من سوء الحالة المعيشية والصحية لأبنائه.

وطالب الجهات الحكومية بمد يد العون لأسرته، مضيفأً أنه بتوجيه الشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، تبين أن الأسرة محل الشكوى تصرف معاش تكافل بقيمة 480 جنيها شهريًا، بالإضافة إلى راتب شهرى يتقاضاه رب الأسرة من عمله بقيمة 1.800 جنيه، كما تم إحالة أحد الأبناء للكشف الطبى المميكن حتى يتسنى فتح ملف كرامة له، وقد تم إجراء بحث اجتماعى للأسرة وتقديمه لمؤسسه التكافل، وعليه تقرر صرف مساعده مالية قدرها 300 جنيه شهريًا لمده 6 شهور تصرف فور اعتماد المستندات المطلوبة، بجانب التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات الممكنة، فضلًا عن إدراج الأسرة ضمن المستفيدين ببرنامج حياة كريمة.

وأضاف مدير المنظومة أنها رصدت تعليقا متداولا بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لأحد المواطنين، يشكو أنه طالب بجامعة بنها ولم يتم إعفاؤه من المصروفات الدراسية على الرغم من كونه ابنًا لأحد مصابى العمليات الحربية، مطالبًا بإصدار قرار إعفائه من المصروفات وتسليمه الكتب الدراسية لاستئناف دراسته، وبالتنسيق مع جامعة بنها، وردت الإفادة بإعفاء الطالب محل الشكوى من المصروفات الدراسية بالجامعة، بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 649 لسنة 2019 والذى ينص على منح كافة الطلاب أبناء الشهداء "الكارت الذهبى"، وعليه فيحق له التوجه لاسترداد المصروفات بشكل قانونى إن كان قد سددها.

وأضاف أن المنظومة تلقت أيضاً شكوى من أحد المواطنين بشأن قيام أحد بدالى التموين التابعين لمشروع "جمعيتى" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بفرض السلع التموينية على المواطنين واجبارهم على سلع معينة ضمن حصصهم التموينية، وبالتنسيق مع مسؤولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، افادت إدارة تموين مركز المنصورة بمديرية التموين بالدقهلية انه تم تحرير محضر جنح امن دولة رقم 8013 لسنة 2021م للتجاوز فى قواعد الصرف.

وأوضح أن أحد المواطنين سجل كذلك شكواه على المنظومة بشأن ضم أحد الأشقاء لبطاقة الوالد التموينية بعد وفاته كصاحب البطاقة عوضًا عنه، دون أن يتم تحويل مستحقاته التموينية من بطاقة الجد –حيث كان مُسجلا بها مسبقًا- على البطاقة التى تم ضمه بها والمسجل عليها شقيقته "القاصر"، مطالبًا بنقل وصرف مستحقاته التموينية "خبز- سلع"، وتم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، إذ تم تعديل بيانات البطاقة محل الشكوى على أن يتم صرف المستحقات التموينية كاملة بداية من يونيو 2021.

وفى نفس السياق فقد أشار إلى أن مواطنا آخر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية سجل شكواه بشأن عدم تفعيل بطاقته التموينية علما بأن البطاقة حديثة الصدور، وبالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بالمنوفية انه تم تفعيل البطاقة على أن يتمكن المواطن من صرف مستحقاته التموينية "خبز – سلع" بدايًة من الرابع من يونيو 2021

وأكد مدير المنظومة أن أحد المواطنين سجل شكواه بالمنظومة بشأن تراكم مخلفات وقمامة أمام مساكن عزبة هلال بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، بما يتسبب فى انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وتم توجيه الشكوى إلى محافظة أسيوط، وأفاد مركز ومدينة ديروط بأنه تم دفع العمالة اللازمة للتعامل مع تراكمات القمامة والمخلفات الحيوانية المتواجدة بموقع الشكوى بحمولة تُقدر بحوالى 6 أطنان، وتم رفعها بالكامل، وإزالة أسباب الشكوى..

وأشار الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين تفيد بوجود آثار لروث ومخلفات حيوانية بمدرسة الزراعة بمدينة بيلا، محافظه كفر الشيخ، علمًا بأن المدرسة كائنة وسط الكتلة السكنية مما يؤدى الى انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وتم التنسيق مع محافظة كفر الشيخ، حيث أفادت رئاسة مركز ومدينة بيلا بأنه تم معاينة المكان محل الشكوى بمعرفة قسم شئون البيئية بالوحدة، وتم التنظيف ورفع كافة آثار المخلفات، مع التنبيه على ضرورة نظافة المكان بصفة يومية لتفادى تكرار الشكوى.

وفى نفس السياق ورد إلى المنظومة شكاوى من بعض أهالى قرية المتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة عبر تطبيق الواتساب، بشأن تراكم القمامة والمخلفات، بترعة "ساوارس"، مطالبين بتطهير الترعة ورفع المخلفات حفاظًا على السلامة العامة لهم، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم تكليف الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وأكد أن المنظومة تلقت شكاوى من بعض أهالى أحد المناطق بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يتضررون من وجود تراكمات قمامة ومخلفات بالمنطقة داخل الحيز السكنى، إذ يتم إشعال النيران بها وتنتج أدخنة كثيفة تنبعث منها روائح كريهة، وتم التوجيه إلى محافظة كفر الشيخ، إذ أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق أنه تم رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات بالكامل وإزالة أسباب الشكوى، على أن تتم تلك الجهود بصفة دورية بالمنطقة المذكورة.

وأضاف مدير المنظومة أنه وردت عدة شكاوى من بعض المواطنين المقيمين بقرية ميت عافية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يتضررون فيها من وجود تراكمات قمامة ومخلفات أعلى كوبرى البحر، الرابط بين قريتى حصة مليج وميت عافية، كما أوضح الشاكون أنه يتم اشعال الحريق يومياً بتلك التراكمات، بما يلحق الضرر بصحة المواطنين المقيمين بالقرية، وبالتوجيه إلى محافظة المنوفية، أفاد مركز شبين الكوم، أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لقرية ميت عافية، حيث تم إزالة تراكمات القمامة والمخلفات الواقعة أعلى الكوبرى محل الشكوى، على أن تستمر أعمال رفع القمامة بتلك النقطة بصفة يومية، وتم إزالة أسباب الشكوى.