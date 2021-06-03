البابا تواضروس يدشن 3 مذابح في كاتدرائية دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الأباء الأساقفة، اليوم /الخميس/، 3 مذابح في كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة. وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم تدشين المذبح الرئيس على اسم الأنبا توماس السائح والمذبح البحري على الشهيد مار بقطر والمذبح القبلي على اسم البطريرك ساويرس الأنطاكي.

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