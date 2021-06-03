المجلس القومى للمرأة: تلقينا 8064 شكاوى أبرزها 1100 حالة عنف

أصدر مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تقريره الربع سنوي لحصاد عمله خلال الفترة من أول يناير، وحتى نهاية أبريل الماضيين، حيث أكدت أمل عبد المنعم مديرة المكتب أنه تم استقبال 8064 شكوى خلال هذه الفترة من عام 2021، وتم تقديم المشورة المناسبة في المجال القانوني والاجتماعي النفسي لعدد كبير من الشكاوى وجاري متابعة باقي الشكاوى مع الجهات المعنيه.

وأشارت إلى أن المكتب قام بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، وجاء الخط المختصر 15115 في المرتبة الأولى حيث تلقى المكتب 4590 اتصال بنسبة 57% سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط الساخن الشكاوى والاستفسارات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا و حتى التاسعة مساءًا، وجاءت المقابلات الشخصية فى المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 2448 مقابلة شخصية بنسبة 30% سواء بالمقر الرئيسي للمكتب بالقاهرة أو بفروعه في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى، أن شكاوى الأحوال الشخصية جاءت في مقدمة الشكاوى الواردة للمكتب، حيث بلغت حوالي 32.71 % من إجمالي الشكاوى الواردة خلال هذه الفترة، يليها في ذلك خدمات متابعة الدعاوى السابقة والاستفسارات 19.83% ثم الدعاوى الجنائية 13.15 % والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية فوصلت للمرتبة الرابعة بالتسلسل التنازلي بنسبة 12.72%.

كما بلغت نسبة الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى القومي للمرأة المركزي نسبة 69.21% من النسبة الإجمالية للشكاوى الواردة أما بالنسبة للفروع بالمحافظات فبلغت نسبة الشكاوى الواردة حوالى 30.79% من إجمالى الشكاوى، موضحة أن محافظات «القاهرة، الإسكندرية، قنا، كفر الشيخ، السويس» تصدرت الترتيب الأعلى من حيث الشكاوى، فيما محافظات جنوب سيناء والوادي الجديد والأقصر بنسب أقل من حيث الشكاوى.

أما بالنسبة لمؤشرات العنف ضد المرأة التي تم رصدها في الشكاوى الواردة للمكتب خلال هذه الفترة تم رصد 1100 حالة عنف، بواقع 412 حالة عنف «اقتصادي - مادي»، وهو أعلى أنواع العنف المرصودة خلال هذه الفترة، يليه فيه ذلك العنف الجسدي الذي بلغ 296 حالة عنف جسدي «تعدى بالضرب» ثم العنف اللفظي في المرتبة الثالثة بواقع 181 حالة عنف لفظي «تعدى بالسب والقذف».

وفيما يتعلق بالموقف النهائي للشكاوى الواردة إلى المكتب خلال الفترة المشار اليها أوضحت أمل عبد المنعم أنه تم إفادة السيدات بالمشورة اللازمة والتي بلغ عددها 5879 بنسبة 70.43% أما في حالة الشكاوى المتداولة بالمحاكم أو مازال يتم دراستها من قبل جهات الاختصاص حتى الآن وبلغ عددها 1009 شكوى بنسبة 13.66%.

كما أكدت أن المكتب نجح في الوصول إلى عدد كبير من السيدات من خلال الندوات التي ينظمها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، حيث أقام مكتب شكاوى المرأة على مستوى المركزى والمحافظات بتقديم 21 ندوة توعوية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد المستفيدين 1110 مستفيد، وبلغ عدد قصص النجاح لدى مكتب شكاوى المرأة خلال «يناير – أبريل» 2021 حوالي 2454 حالة.

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لإعطاء الشاكيه المشورة القانونية اللازمة في كل فروع المكتب بالـ27 محافظة، ويواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسيه للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك.