/634520/سوء-الأحوال-الجوية-إغلاق-ميناء-الغردقة-البحري-بسبب-سرعة-الرياح

بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، أعلنت محافظة البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري اليوم الخميس.

إغلاق الحركة الملاحية والأنشطة البحرية

وأعلنت المحافظة إغلاق الحركة الملاحية والأنشطة البحرية المحيطة بها، نظرًا لسوء الطقس وسرعة الرياح، وكذلك ارتفاع الأمواج. وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها، أن ميناء سفاجا البحري يعمل بصورة طبيعية، وأن الحركة البحرية به تسير بشكل طبيعي دون اي تأثر بسوء الطقس .

تداول 4500 طن بضائع

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أمس عن تداول 4500 طن بضائع و252 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع و150 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع و102 شاحنة بضائع . وشهد ميناء سفاجا امس، مغادرة السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت الميناء بالأمس السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارة سينا.

حالة الأرصاد اليوم الخميس

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة.

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة.

وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.