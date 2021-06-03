/634518/تعرف-على-أسعار-الدولار-مقابل-الجنيه-في-البنوك-المصرية

استقرت مستويات سعر صرف الدولار، اليوم االخميس 3 يونيو 2021، مقابل الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي المصرفي.

البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

بنك مصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

بنك CIB التجاري الدولي

15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

شركات الصرافة 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

بنك HSBC 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع داخل بنك HSBC.

سعر الدولار أمس الأربعاء

وكان قد سجل الدولار في نهاية تعاملات أمس في مصر، متوسطًا سعريًّا عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

وسجلت العملة الخضراء، الأحد الماضي، أول ارتفاع لها منذ الأسبوع الماضي، كما حافظ سعر الدولار على مستوياته مقابل باقي العملات والجنيه.