/634512/هل-يتم-تأجيل-أولمبياد-طوكيو--رئيس-اللجنة-المنظمة-يجيب

كشف سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لألمبيات طوكيو إلغاء أو تأجيل الألعاب رغم الشكوك بين المدن المضيفة والعاملين في المجال الطبي بشأن إمكانية إقامة الحدث فى أمان وسط تفشي فيروس كورونا.

وفى مقابلة نشرتها صحيفة نيكان سبورتس،اليوم الخميس، قالت هاشيموتو "لا يمكننا التأجيل مرة أخرى".

وذكرت صحيفة “أساهي” :أنه من المرجح أن يدعو يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان إلى انتخابات مبكرة بعد الأولمبياد وألعاب ذوى الاحتياجات الخاصة وهو ما يظهر عزمه على المضي قدما في تنظيم الدورة.

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وتقرر عدم السماح بحضور أي جماهير من الخارج بينما لم يتقرر بعد السماح بحضور الجمهور الياباني من عدمه حتى الآن.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تحديد موعد بداية المعكر الختامي من أجل التجهيز للبطولة الأوليمبية، والذي جاء في 5 يوليو المقبل.

وكان شوقي غريب إجتمع مع اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد من أجل التجهيز للمعسكر القادم الخاص بدورة الألعاب الأوليمبية، وطلب توفير كافة الإحتياجات التي يحتاجها المنتخب، وأخذ وعدا بتنفي هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.