/634516/مواعيد-مباريات-كأس-مصر-لرجال-الكرة-الطائرة-2020--2021

تقام مباريات دور الـ32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى، والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، حيث حدد اتحاد كرة الطائرة، مواعيد المواجهات القادمة.

فيما يلتقى كل من الأهلى مع الشرقية للدخان، والزمالك مع سبورتنج وبايو نيوز مع دلفى، والفيوم مع بنى سويف، و الشرطة مع بتروجت و المنيا مع القناة و مح زياد مع طلائع الجيش و سموحة مع الداخلية و غزل المحلة مع هليوبوليس و الترسانة مع إسكندرية للبترول.

دوت الخليج يكشف حقيقة انتقال «دودو» لصفوف النادي الأهلي

فيما تأهل إلى دور السادس عشر مباشرة كل من الطيران وقارون والصيد والاتحاد السكندرى والشمس وناصر أبناء الشعب لاعتذار الأندية التى كانت من المقرر أن تخوض دور الـ32 أمامهم.

الأهلي أمام الزمالك

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.

وصل الزمالك إلى نفس نقاط الأهلى قبل القمة بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

و أقيم اللقاء، وسط حضور أسر اللاعبين من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى .