/634517/البدري--تمنيت-ضم-أليو-ديانج-لصفوف-المنتخب

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب رادس والقاهرة يومي 19 و 25 من الشهر الجاري على الترتيب، كاشفا عن موقفه من ضم لاعب دولي مالي لصفوف الفراعنة.

وقال البدري: "المباراتان بين الأهلي والترجي التونسي صعبتان للغاية، وهي بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين من خلال النظر لقوتهمها في القارة الأفريقية بعد أخر مواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب رادس وانتهت بهزيمة المارد الأحمر بثلاثية".

وتابع البدري: " الأهلي يمتلك خبرات دولية كبيرة للتعامل مع هذة المباريات ، ويستطيع الوصول للنهائي والتتويج بالبطولة مثلما حدث في النسخة الماضية".

البدري يكشف عن رغبته في ضم اليو ديانج لصفوف المنتخب

وواصل : " الأهلي وبيراميدز قادران على الوصول لنهائي البطولات الإفريقية، لكن لابد من تواجد الدوافع للاعبين من أجل مواصلة المشوار الإفريقي ".

وأضاف : " في حالة رغبتي في ضم لاعب محترف في صفوف الدوري الممتاز ، فإنني أفضل أليو ديانج لاعب منتخب مالي".

وكشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري على ضم صفوف جديدة للفراعنة خلال الفترة المقبلة استعدادا للمنافسات الإفريقية ، كاشفا أن المعسكر الذي كان من المقرر إقامته خلال الشهر الحالي كان من المفترض أن يضم لاعبين يشهد المنتخب انضمامهم لأول مرة.

البدري يكشف عن وجوه اللاعبين الجديد

وأضاف البدري: " شكري نجيب وأحمد مدبولي ثنائي الإسماعيلي ، وكذلك سداسي المنتخب الأولمبي أحمد أبوالفتوح وصلاح محسن رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق، بجانب عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش من ضمن حسابات المنتخب المصري وإذا ظل تألقهم سيكونوا ضمن صفوف الفراعنة في الفترة المقبلة".

وتابع البدري: " في حالة ثبات مستوى اللاعبين في الوقت الحالي سيكون اللاعبين المنضمين لحراسة المرمي هم ، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمد عواد حارس مرمى الزمالك وعامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، لكن تلك الإختيارات بشرط ثبات مستواهم".