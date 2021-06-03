/634519/لأول-مرة-فرجاني-ساسي-يكشف-مصيره-مع-الزمالك-ويعلق-على-العروض-الخارجية

تحدث التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك لأول مرة، عن حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء والسبب وراء تأخير التجديد حتي ذلك الوقت، في نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد الدولي التونسي هذا الصيف ويحق له الرحيل مجانا، ويحاول مجلس إدارة الزمالك تجديد عقده منذ بداية الموسم.

وتحدث ساسي لأول مرة في معكسر نسور قرطاج عن ملف تجديد عقده مع الزمالك وذلك في حوار نشرته صحيفة "الرياضية"، وقال:” الراي العام في تونس حالياً يسمح العديد من الأشياء، ولايعرف صحتها سأوضح كل شئ عقب انتهاء التوقف الدولي”.

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صاحب الـ 29 عام يلعب موسمه الثالث مع الفارس الأبيض، حيث حصد علي 5 ألعاء مع الفارس الأبيض، وهو من القوام الأساسة داخل الفريق.

ويتواجد لاعب وسط الزمالك في معسكر تونس والذي يخوض فيه ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الجونة المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

تشكيل الزمالك امام الجونة

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.