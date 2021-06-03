/634521/خبير-قانوني-تونسي-يكشف-تعرض-الترجي-للإيقاف-واستبعاده-من-دوري-الأبطال

أكد أنيس بن ميم الخبير القانوني الرياضي خلال تصريحات لإذاعة موزاييك اليوم الخميس، أن لجنة التأديب التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أقرت أخف العقوبات الممكنة المرتبطة بحالة المهاجم ياسين الخنيسي، لأن عقوبة تناول المواد المحظورة تصل إلى حد إيقاف النشاط لمدة أربع سنوات في النادي.

وتابع أنيس : "في حين أنها أقرت عقوبة الإيقاف لمدة عام واحد على طه الخنيسي إستنادا على مبدأ حسن النية التي أقرته اللجنة بعد التأكد من تناول اللاعب لدواء مضاد لمرض البواسير دون علم باحتوائه مواد تحتوي على مواد منشطة ".

موقف الترجي من دوري أبطال إفريقيا

وواصل بن ميم: "تناول مادة محظورة لاسباب صحية وبترخيص طبي بشرط عدم قصد التحسين في القدرات البدنية والرياضية وتنشيط المعدلات البدنية ، يخفف من درجات العقوبة الصادرة في حق الرياضيين" .

مستشار الترج القانوني يكشف حقيقة تعرض الترجي للإيقاف 4 سنوات

وأكد بن ميم: " عقوبة طه الخنيسي لن يكون لها أي تأثير سلبي على مسيرة الترجي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لأن حسن النية عند اللاعب جعل مثل هذه القرارات فردية وليس لها تأثير على المجموعة او الفريق الذي ينتمي اليه".

واختتم : " لايتم إلغاء النتائج أو تعليقها سوى في الألعاب الفردية التي يثبت فيها تعاطي اللاعب للمنشطات".

الجدير بالذكر أن هيبتامينول تعد هي المادة التي تسببت في عقاب طه ياسين الخنيسي بعد الفحص الذي خضع له اللاعب عقب مواجهة شباب بلوزداد في المواجهة التي جمعت الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.