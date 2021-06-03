/634522/تعرف-على-الملعب-المستضيف-لنهائي-كأس-مصر-للطائرة-سيدات

أعلن اتحاد كرة الطائرة، أن صالة الشرقية للدخان هي التي تستضيف مباراة نهائي كأس مصر ، والتي من المقرر إقامتها يوم 7 الجاري من شهر يونيو، بينما تقام مباريات دور نصف النهائي غداً الجمعة بمواجهتي الصيد مع الفارس الأبيض، والأهلي أمام فريق سبورتنج في الاسكندرية.

فيما تقام لقاءات دور نصف النهائى غدا الجمعة بمواجهتى الصيد مع الزمالك على صالة الأخير والأهلى مع سبورتنج فى الإسكندرية.

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تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

فيما تأهل فريق بالفوز على الجزيرة أمس بنتيجة 3/0 على صالة الشرقية للدخان.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.

نتيجة مباراة الأهلي أمام الزمالك

ومن ناحيه اخري توج رجال طائرة الأهلي أمام الزمالك أمس الأربعاء في المباراة الحاسمة لبطولة الدوري العام، حيث انتهي اللقاء بنتيجة ثلاث أشواط للمارد الأحمر، في المباراة الختامية.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .