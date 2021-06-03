/634523/نشوي-الشريف-وسام-القائد-تتويج-لجهود-الرئيس-السيسي-فى-حفظ-الأمن-القومي-العربي

تقدمت النائبة ،نشوي الشريف، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصوله على “وسام القائد” من البرلمان العربي، مثمنة الجهود التي بيبذلها الرئيس السيسي لحفظ الأمن القومي العربي، وحل كافة المشكلات التي تمر بها المنطقة،مشيرة إلى أن “وسام القائد” أرفع وسام يتقلده من يؤدي دورا محوريا فى مستقبل البلاد العربية واستقرار دول المنطقة.

مصر والقضية الفلسطينية

وأعربت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب ، عن خالص الفخر والاعتزاز بإشادة رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمواقف مصر في القضية الفلسطينية، وقدرتها علي إيجاد الحلول لكافة القضايا المستعصية التي تمر بها الدول العربية.

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وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حصل على “وسام القائد” من رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، تقديرًا لجهوده التنموية ودوره الكبير والرائد فى الشرق الأوسط، ونجاح مساعيه فى وقف إطلاق النار بين المقاومة فى فلسطين وقوات الاحتلال، ودعم القضية الفلسطينية فى الوصول لحل عادل بحل الدولتين .

هذا ويستقبل مجلس النواب اليوم الخميس، وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية ، برفقة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ،في زيارة لمقر البرلمان والمتحف للتعرف على تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويعقب ذلك لقاء حواري مع المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، بالقاعة الفرعونية.