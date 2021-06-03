وزير القوى العاملة: توفير فرص عمل على 3 مهن بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية القوى العاملة الوادى الجديد، اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، قبول طلبات راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا وبدون مؤهل عالى 3 مهن برواتب مجزية، بإحدى شركات التمور بالمحافظة.





وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى: محاسب مالى بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة خبرة 5 سنوات، وكهربائى، وشيف مشروبات لا يشترط مؤهل وخبره 3 سنوات.

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم التأمين الاجتماعى، فضلا عن التأمين الصحى، وتوفير زى للمهن المطلوبة.

وقال مدير المديرية، إن الراغبين فى العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع عبد المنعم رياض- الخارجة- الوادى الجديد، بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.