إنفوجراف- حوار السفير الفلسطينى: وافر الامتنان إلى مصر والرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وجه دياب اللوح السفير الفلسطينى فى القاهرة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على جهوده لمساندة الشعب الفلسطينى، خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.





وقال اللوح، خلال حواره إلى "دوت الخليج": بداية أتقدم باسم فلسطين رئيسا وحكومة وقيادة وفصائل وشعبا بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى مصر الشقيقة الكبرى وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما قدمه من دعم وإسناد سياسى ودبلوماسى ومعنوى للشعب الفلسطينى فى هذه المعركة وهذا العدوان الذى تعرض له، وأخص بالذكر تخصيصه منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة وتوجيهاته بتسيير هذه القوافل المستمرة من المواد الطبية والإنسانية لإغاثة شعبنا فى قطاع غزة. وأوضح أن الإعلام المصرى حمل لواء الدفاع عن القدس ووفر كل المنصات للتغطية الشاملة.

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