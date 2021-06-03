وزير العدل يصدر قرارا بشأن قواعد تقدير أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية فى المادة الأولى: أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية يراعى فى التقدير قيمة الدعوى وما بذل فيها من جهد: فى الدعاوى معلومة القيمة التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيها يكون الحد الأدنى ألفى جنيه والحد الأقصى عشرة آلاف جنيها.

فى الدعاوى مجهولة القيمة وتلك معلومة القيمة التى تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيها يكون الحد الأدنى عشرة الاف جنيها والحد الأقصى أربعون ألف جنيها.

المادة الثانية: يكون الحد الأدنى لأتعاب الخبير ألفى جنيه والحد الأقصى ستة آلاف جنيه، إذا كان الندب من هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قضاة دائرة الإفلاس، أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل، أو إبداء الرأى الفنى شفاهة.





المادة الثالثة: تقدر أتعاب الخبير بحكم أو قرار بحسب الأحوال - يثبت بمحضر الجلسة أو الإجراءات، وتستحق بعد إيداع تقرير الخبرة أو إبداء الرأى شفاهة وإثباته فى المحضر المعد لذلك ما لم تقرر الجهة التى انتدبته من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه صرف جزء من الأتعاب فى أى مرحلة.

ولا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز مأموريته إلا بعد أن يستوفى جميع عناصرها.

ويضاف إلى الحكم أو الأمر الصادر بالأتعاب المصروفات التى أنفقها الخبير لإنجاز المأمورية، وتتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين فى الدعوى.

المادة الرابعة: حسب الأحوال تودع أتعاب الخبرة ومصاريفها من المكلف بها بالحكم أو القرار كاملة فى خزينة المحكمة الاقتصادية، ولا يجوز للخبير المعين الاتفاق مع الأطراف على أى أتعاب إضافية.

المادة الخامسة: فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القرار ، تطبق فى شأن أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية والتظلم منها نصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.