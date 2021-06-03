محافظ القاهرة: رفع مخلفات الأراضى الفضاء فى باب زويلة تمهيدا لتطويرها

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية بدء رفع المخلفات والأتربة من الأراضى الفضاء بالقاهرة التاريخية بمنطقة باب زويلة، تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخى، خصوصا وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزء هام من تاريخ مصر الممتد منذ الفراعنة مرورا بكل العصور، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية.

وأشار عبد العال إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع. وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

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