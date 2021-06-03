صور.. صندوق تحيا مصر ينظم قوافل مبادرة نور حياة فى 7 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للصندوق، أن ذلك فى مركز شباب مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومركز شباب ببا بمحافظة بنى سويف، ومركز شباب منشية سلطان بمحافظة المنوفية، ومركز شباب رشيد بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب المياسرة بمحافظة دمياط، وستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط.

من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة تستقبل 600 مواطن على مدار يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع فى كل قرية، وتجرى كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة.

وأضاف أنه من المنتظر استقبال نحو 4.500 مواطن على مدار يومى عمل المبادرة فى المحافظات السبعة، وذلك بما يوازى نصف طاقة عمل القوافل الطبية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة نور حياة إحدى مبادرات محور الرعاية الصحية الذى ينفذ من خلاله الصندوق العديد من الحملات والمبادرات رعاية صحة المصريين، ومن بينها مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ومبادرة كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى، ذلك إلى جانب القوافل الطبية الشاملة التى ينفذها الصندوق بالمناطق النائية والحدودية.

وأشار إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها فى فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض فى 19 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

ولفت المدير التنفيذى للصندوق إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التى يوفرها فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

يذكر أن الصندوق رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة نور حياة، وقام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى المبادرة باسم 037037- مبادرة نور حياة، فى كل البنوك المصرية، كما يستقبل جميع الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.