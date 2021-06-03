صور.. وزير التنمية المحلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية للتدريب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة الإسماعيلية، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات.

وفى مستهل كلمته قبل توقيع البروتوكول، أكد الوزير أن الوزارة ومديرياتها تستطيع توفير العمالة المدربة فى مختلف القطاعات من خلال مراكز التدريب التابعة لها وحدات التدريب المتنقلة التى تم إطلاقها فى قرى ونجوع المحافظات، وتم تدريبها على أيدى مدربين ماهرين وفقا لأحدث الأساليب التدريبية فى العالم.



وقال الوزير إن الشعب المصرى له طبيعة خاصة، حماه المولى عز وجل فى كل المحن والشدائد، حتى فى ظل الجائحة الحالية الى عانت منها العديد من دول العالم، وما زال قادرا على الإنتاج بكفاءة، برغم تأثر بعض قطاعات العمل فى مصر ومنها قطاع السياحة إلا أنه وصلت نسب الأشغال فى المدن السياحية لـ70 % ومن المتوقع أن تكتمل النسبة إلى 100% فى نهاية العام الجارى.

بدوره قدم سليم شانكايا رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة على الدعم المقدم منها لمصانع الشركة فى مصر، فى مجالات العمل، والعمل على توفير العمالة المؤهلة المدربة للعمل فى المصانع.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب من الجنسين وفقا لأحدث الأساليب العالمية فى هذا المجال وعلى احدث المعدات فى مجال الملابس الجاهزة التى توفرها وزارة القوى العاملة من خلال مركز التدريب التابع لها بمحافظة الإسماعيلية لتخريج عمالة مصرية مدربة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب من الجنسين وفقا لأحدث الأساليب العالمية فى هذا المجال وعلى احدث المعدات فى مجال الملابس الجاهزة التى توفرها وزارة القوى العاملة من خلال مركز التدريب التابع لها بمحافظة الإسماعيلية لتخريج عمالة مصرية مدربة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.



وأوضح وزير القوى العاملة، أنه بموجب البروتوكول سيتم تدريب 30 عاملا شهريا على مهنة الملابس الجاهزة، وسوف يتم توفير وجبات غذائية، ووسيلة مواصلات لهم، فضلا عن مكافأة شهرية لكل متدرب تقدر 1.800 جنيه، بالإضافة إلى التأمين الاجتماعى على المتدرب خلال فترة التدريب، ويتم تحرير عقد عمل لكل متدرب بعد اختياره وإعادة تقييمه لتحديد الأجر الذى يستحقه بما لا يقل عن 2.000 جنيه شهريا على أن تعتبر فترة التدريب ضمن فترة الاختبار المنصوص عليها فى قانون العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية ستتيح الورش التدريبية والمعدات المتواجدة حاليا بورشة الملابس الجاهزة بمركز التدريب التابع لها لتدريب المتدربين على مهن الملابس الجاهزة وتوفير المدربين اللازمين لفترة التدريب، وضع البرامج والمناهج اللازمة للعملية التدريبية حسب احتياجات حسب احتياجات الشركة وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالى فى هذا المجال.

وفى نفس الوقت تقوم الشركة بإجراء الصيانة اللازمة لجميع الماكينات والأدوات والمعدات الموجودة بورشة الملابس الجاهزة بمركز التدريب التابع للمديرية، وتوفير جميع أنواع المواد الخام والأدوات والمهمات اللازمة للعملية التدريبية، وتجهيز المنتج النهائى على نفقة الشركة الخاصة ودون أن تتحمل المديرية أية مصاريف أو تكلفة إضافية على أن تنتقل ملكية هذه المعدات والتجهيزات والبنية الإضافية إلى المديرية بعد انتهاء سريان البروتوكول.

وقع البروتوكول عن الوزارة أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وعن الشركة معتز مصطفى أبو بكر مدير الموارد البشرية والمدير الإدارى لشركة جيد تكستايل ايجيبت.