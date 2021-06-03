إنفوجراف.. دياب اللوح: ما تعرض له قطاع غزة أعاد الحيوية للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قال دياب اللوح، السفير الفلسطينى فى القاهرة، إن ما تعرض له قطاع غزة أعاد الحيوية للقضية الفلسطينية، وحظى بالاهتمام الدولى، بالإضافة إلى التحرك العربى المشترك بين "مصر، الأردن، قطر، تونس، السعودية".





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