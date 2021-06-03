وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني

اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبات، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، وعددهم 64818 طالبا .
وذكر الأزهر، في بيان اليوم الأربعاء، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% جاءت بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي 122810 طلاب وطالبات، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور الامتحانات 1400 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66142 طالبًا.
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