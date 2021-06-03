اتحاد الكرة يحدد مواعيد 3 مباريات لبيراميدز في الدوري .. يواجه الأهلي 2 يوليو

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد 3 مباريات من لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد تأجيل عدد من المباريات بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مؤخرا.

وتقرر وفقا للجدول المرسل من جانب اتحاد الكرة أن تكون بداية مباريات بيراميدز أمام سموحة يوم 15 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء، على أن يحل الفريق ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في التاسعة مساء على استاد السلام، قبل أن يستضيف انبي يوم 5 يوليو على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره الرجاء المغربي يومي 20 و27 يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا على التوالي في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى فريق نادي بيراميدز المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتي قررتها إدارة النادي تمهيدا للعودة للتدريبات مجددا بداية من اليوم استعدادا لاستكمال باقي مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز وكأس مصر.

وحرص مسئولو نادى بيراميدز على عدم إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا، لجميع لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى والطبى والإدارى فى وقت واحد، خاصة وإن هناك حالات عديدة تم اكتشافها مؤخرًا.

وفضل مسئولى بيراميدز، خضوع لاعبى الفريق ممن جاءت عينتهم الأخيرة سلبية، لمسحة جديدة فى الوقت الحالى، مع تحديد موعد لاحق سيكون يوم السبت أو الأحد للحالات المصابة بالفيرس، للوقوف على من تحولت عينته من ايجابية إلى سلبية.

وقرر بيراميدز غلق مقر التدريبات لفترة مؤقتة وإجراء عمليات تعقيم شاملة بعدما أثبتت المسحة الأخيرة وجود إصابات عديدة بين أفراد البعثة التي سافرت إلى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مع إيقاف التدريبات الجماعية لبعض الوقت من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وتمت بالفعل عمليات تعقيم شاملة لكل المكاتب الإدارية والمنشآت الرياضية الخاصة بالنادي.