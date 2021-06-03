/634531/تعرف-على-الموعد-الجديد-لمواجهة-الأهلي-وبيراميدز-بالدوري

أعلن نادي بيراميدز تلقيه خطابا من اتحاد الكرة يفيد بإقامة ثلاث مباريات للفريق خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من الفترة الحالية التي يتوقف فيها الفريق عن خوض المنافسات بسبب فيروس كوروناالذي ضرب صفوف الفريق خلال الفترات الماضية.

وكشف بيراميدز عن موعد مباراة الفريق أمام الأهلي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

بيراميدز يكشف عن موعد مباراة الأهلي

وطبقا للبيان الذي اصدره نادي بيراميدز فإن الجدول المرسل من اتحاد الكرة أكد أن أول الفريق سيواجه سموحة يوم 15 يونيو الجاري على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي We السلام قبل أن يواجه الفريق إنبي يوم 5 يوليو على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق الرجاء المغربي يومي 20 و 27 يونيو الجاري في القاهرة وكازابلانكا على الترتيب ضمن مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.