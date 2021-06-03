/634526/سقوط-نتنياهو-الأحزاب-الإسرائيلية-تطيح-برئيس-وزراء-الاحتلال

سقوط نتنياهو، حروف بسيطة يتداولها ملايين الرود عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، حيث كشفت تقارير عبرية عن تفاصيل القصة الكاملة يسردها لكم دوت الخليج.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الأحزاب الإسرائيلية التي شاركت في الائتلاف الجديد، للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

حكومة جديدة تضم هذه الأحزاب

ووفقاً للصحيفة العبرية، تضم الحكومة الجديدة حزب يوجد مستقبل بزعامة يائير لابيد، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت، وهما الحزبان الرئيسيان في هذا الائتلاف.

كما انضم حزب "كاحوال لافان" بزعامة بيني جانتس، وحزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، وهو الحزب أول حزب عربي ينظم لتشكيلات الحكومة الإسرائيلية في تاريخ البلاد.

كذلك حزب العمل بزعامة ميراف ميخائيلي، حزب ميرتس اليساري بزعامة نيتسان هوروفيتس، حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر، وأخيراً حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان.

تشكيل ائتلاف حاكم جديد

بينما أعلن معارضو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنهم توصلوا إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم جديد، ما يمهد الطريق للإطاحة بنتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في منصبه.

توحيد المجتمع الإسرائيلي

جاء الإعلان لزعيم المعارضة يائير لابيد وشريكه الرئيسي في الائتلاف، نفتالي بينيت، قبل فترة وجيزة من الموعد النهائي بمنتصف الليل ومنع الكيان الصهيوني خوض انتخابات هي الخامسة على التوالي في أكثر من عامين بقليل.

وقال لابيد: "هذه الحكومة ستعمل من أجل جميع مواطني إسرائيل، أولئك الذين صوتوا لها والذين لم يصوتوا. ستفعل كل شيء لتوحيد المجتمع الإسرائيلي".

تقسيم منصب رئيس الوزراء بين لابيد وبينيت

وسيقسم لابيد وبينيت، منصب رئيس الوزراء بالتناوب، وسيخدم بينيت أول عامين، بينما سيخدم لابيد العامين الأخيرين.

وتشمل الصفقة أول مشاركة لحزب عربي على الإطلاق في تشكيل حكومة إسرائيل، وهو القائمة العربية الموحدة.

بحاجة إلى موافقة الكنيست

والاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الكنيست، في تصويت من المتوقع إجراؤه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ويستميت نتنياهو للبقاء في منصبه بينما يحارب تهم الفساد، من المتوقع أن يبذل قصارى جهده في الأيام المقبلة لمنع الائتلاف الجديد من تولي السلطة إذا فشل، سيتحول من السلطة إلى المعارضة.

الضغط على المتشددين

وحاول نتنياهو الضغط على المتشددين في الائتلاف الناشئ للانشقاق والانضمام إلى حلفائه الدينيين والقوميين.

وقد يستخدم رئيس الكنيست ياريف ليفين، عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو، نفوذه لتأجيل التصويت البرلماني المطلوب، ولذلك دعا لابيد ليفين إلى عقد الكنيست للتصويت في أسرع وقت ممكن.

الأكثر هيمنة في السياسة الإسرائيلية

وكان نتنياهو اللاعب الأكثر هيمنة في السياسة الإسرائيلية على مدى العقود الثلاثة الماضية - شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2009 بالإضافة إلى فترة ولاية سابقة في أواخر التسعينيات.

وجهت إليه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة

وتقول وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إنه: "على الرغم من قائمة طويلة من الإنجازات ، بما في ذلك الاتفاقيات الدبلوماسية الرائدة في العام الماضي مع أربع دول عربية ، فقد أصبح شخصية مستقطبة منذ أن وجهت إليه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في عام 2019".

طريق مسدود

كان ينظر إلى كل من الانتخابات الأربعة الماضية على أنها استفتاء على صلاحية نتنياهو للحكم.

وانتهى كل منهما إلى طريق مسدود، مع فشل كل من أنصار نتنياهو وخصومه العلمانيين والعرب والحمائم في تحقيق الأغلبية. وانهارت حكومة الوحدة التي تشكلت مع منافسه الرئيسي العام الماضي بعد ستة أشهر فقط.

الصفقة الجديدة لإعادة خلط الكوكبة السياسية

وتطلبت الصفقة الجديدة إعادة خلط الكوكبة السياسية الإسرائيلية، ثلاثة من الأحزاب يقودها حلفاء متشددون سابقون لنتنياهو والذين كانت لهم نزاعات شخصية معه.

في حين أن القائمة العربية الموحدة صنعت التاريخ كصانع ملوك، مستخدمة نفوذها للحصول على منافع للأقلية العربية في البلاد.

وقال زعيم الحزب منصور عباس للصحفيين "هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها حزب عربي شريكا في تشكيل الحكومة، وهذه الاتفاقية لها الكثير من الأشياء لصالح المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام".

من هو لابيد؟

ودخل لابيد، 57 عامًا، البرلمان في عام 2013 بعد مسيرة مهنية ناجحة ككاتب عمود في إحدى الصحف ومذيع تلفزيوني ومؤلف.

وأدار حزبه الجديد "يش عتيد" حملة مبتدئة ناجحة، وحصل لابيد على منصب وزير المالية القوي.

لم يتفق مع نتنياهو

لكنه لم يتفق مع نتنياهو، وسرعان ما انهار التحالف.

و حزب "يش عتيد" عضو في المعارضة منذ انتخابات عام 2015.

ويحظى الحزب بشعبية بين الناخبين العلمانيين من الطبقة الوسطى وانتقد علاقات نتنياهو الوثيقة مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة وقال إن رئيس الوزراء يجب أن يتنحى أثناء محاكمته بتهم فساد.

من هو بينيت؟

في هذه الأثناء، بينيت هو أحد كبار مساعدي نتنياهو الذي يقدم حزبه الصغير "يمينا" خدماته للمتشددين الدينيين والقوميين المتشددين.

وكان بينيت رائد أعمال ناجحًا في مجال التكنولوجيا العالية وقائدًا لحركة المستوطنين في الضفة الغربية قبل الدخول في السياسة.

وليس من المؤكد على الإطلاق أن تحالفهم سيستمر كل هذه المدة.

ومن أجل تأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، كان لابيد عليه أن يجمع ثمانية أحزاب ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة.