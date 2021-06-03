/634527/إبراهيم-عبدالله-يعلن-خوضه-انتخابات-الزمالك-المقبلة

أعلن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفذية السابق بنادي الزمالك، عن خوضه للإنتخابات المقبلة، ويذكر أن وزير الشباب والرياضة كان قد عين لجنة تنفذية مؤقته لنادي الزمالك منذ شهر، وإبرهيم عبدالله كان عضوا باللجنة التنفذية السابقة.

إبراهيم عبدالله يتحدث عن خوضه للإنتخاباتع المقبله

وكشف إبراهيم عبد الله عبر تصريحات متلفزة" قررت خوض الانتخابات المقبلة بعد مطالبة الكثير من الناس مشاركتي"، واستكمل"أعتقد أنه من المبكر الأن أن اتحدث عن موقفي من الإنتخابات، او عن الانتخابات عموما، ومن رأي أن أي شخص يتحدث عن الإنتخايبات حاليا، يظلم لنادي الزمالك".

إنتهاء عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الشهر الجاري

يذكر أن عقد فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك، ينتهي في نهاية هذا الشهر، وما زال اللاعب لم يجدد لنادي الزمالك، كما أنه لم يبدي أى معلومة حول مستقبله، ووجهته المقبله. وأتم إبراهيم عبدالله تصريحاته" أن اجتمعت مع وكيل فرجاني ساسي، وتفاوضنا حول استمرار اللاعب مع نادي الزمالك، ولكني الأن ليس لدي صلاحيه للحديث حول موضوع فرجاني ساسي، وذلك لأن هناك لجنة تنفذيه تدير نادي الزمالك، وهي المسؤلة عن التفاوض بشأن استمرار اللاعب مع نادي الزمالك."

الجدير بالذكر أن إبراهيم عبدالله أثناء تواجده في إدارة نادي الزمالك، صرح بأن اللاعبين ليس عندهم إنتماء لنادي الزمالك.

تصريحات محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك حول تجديد فرجاني ساسي

وفي سياق اخر أكد محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، عبر تصريحات تلفزيونيه، أن فرجاني ساسي، يعد من اللاعبين المهمين والمئثرين داخل فريق القلعة البيضاء، وأن مجلس إداراة نادي الزمالك، يتمنى استمرار اللاعب مع الفريق، لإستكمال مشواره تألقه داخلجدران القلعة البيضاء.

الزمالك ينتظر عودة فرجاني ساسي من اجل إقناعه للتجديد لنادي الزمالك

واستكمل الإتربي تصريحاته" نتمنى أن يكون فرجاني ساسي لم يوقع لأى نادي أخر، حتى يكون هناك مساحات للتفاوض، وفرجاني ساسي من اللاعبي المميزين وأنا أحبه على المستوى الشخصي، ونسعى من أجل تحقيق رغبة جماهير الزمالك، في استكمال التونسي فرجاني ساسي مع الفريق، ونحن منظرين عودة اللاعب من تونس لعقد إجتماع معه ومع وكيله مهند عون، من أجل الوصول إلى حل مرضي للجميع."