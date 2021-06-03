/634529/لأول-مرة-تطبيق-تقنية-الفار-في-نصف-نهائي-سوبر-السلة

أعلن اتحاد كرة السلة، اليوم الخميس، تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة بالبطولات المصرية وذلك خلال الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، كما سيتم تطبيقها في نهائي البطولة، وأوضح الاتحاد المصري على مواقع التواصل الإجتماعي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو في مرحلتي نصف نهائي ونهائي دوري السوبر، وذلك لأول مرة في تاريخ السوبر المصري لكرة السلة، ولم يعلن الاتحاد المصري عن أي تفاصيل خاصة بتطبيق التقنية وشروطها.

مواجهات نصف نهائي بطولة السوبر لكرة السلة ويلتقي فريق الأهلى مع منافسه الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر االمصري لكرة السلة، كما يلتقي فريق الزمالك وفريق الجزيرة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري لكرة السلة. وتقام منافسات نصف النهائي بنظام "BEST OF 5" بإقامة 5 مواجهات بين الفريقين ويتأهل الفريق حال فوزه في 3 مواجهات.. وتلعب جميع المباريات بالصالة المغطاة لاستاد برج العرب بالإسكندرية، وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الأحد المقبل بلقاء الاتحاد السكندري ضد الأهلي.

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