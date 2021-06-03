/634530/قطار-نجاحات-التنسيقية-يدخل-محطات-جديدة--جهود-جبارة-لصالح-الوطن-والمواطن-تنتهى-إلى-مكتسبات-مؤثرة

على قدر الجهد والعطاء تكون الإثابة والمكتسبات، وهي المعادلة التي تنطبق بشكل حرفي على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فهذا الكيان الوطني الذي لايهدأ ولا يتوقف عن تأدية الأدوار الكبرى في ميادين السياسة والبرلمان والأحزاب، يتم مكفاءته على الدوام في هيئة نجاحات وإنجازات يحققها كوادره وقياداته.

خلال أيام قليلة، استطاع فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يصلوا إلى مناصب مرموقة ومفصلية ومؤثرة داخل وخارج مجلس النواب بغرفتيه في النواب والشيوخ، حيث تم تمثيل أعضاء التنسيقية في البرلمان الإفريقي، في الهيئة العامة ولجنة القيم في مجلس الشيوخ، والإشادة بهم في إنجازات رياضية عالمية حققوها.

نجاحات متواصلة

منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن تدشين كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولا تتوقف الجهود المتواصلة من أعضاء التنسيقية، بداية من تجهيز وتدريب الكوادر، وصولا إلى دعمهم وتطوير أدائهم في المؤسسات التنفيذية والتشريعية بالدولة، وصولا إلى العمل على مدار الساعة لصالح حل مشكلات الشارع المصري وتوفير متطلبات المواطنين.

ستجد على الدوم أعضاء التنسيقية في حالة انعقاد دائم، يحضرون الاجتماعات، يثرون النقاشات، يطوفون في صولات وجولات ميدانية، يجهزون أوراق العمل، ويفعلون الأدوات الرقابية والبرلمانية، لذا تكون النتيجة الطبيعية، هي مزيد من النجاحات المتواصلة التي يحصدها النواب: محمد السباعي، محمد عمارة، محمد عزمي، هادية حسني، وغيرهم من الكوادر الوطنية الدؤوبة والواعدة.

محمد السباعي

استطاع النائب الموسوعي محمد السباعي أن يحوز عضوية لجنة القيم في مجلس الشيوخ، وهو صاحب الخبرات الممتدة والعريضة في العديد من الملفات المتعلقة بالري وأمن مصر المائي، بخلاف خبراته الحزبية في حزب مصر الحديثة، لذا سيكون منتظر منه الكثير من الأدوار المحورية في مجلس الشيوخ، وتحديدا في لجنة القيم التي تحتفظ بأهمية كبرى في المجالس النيابية.

وقد تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الأورومتوسطي، لاختياره لعضوية لجنة القيم للمجلس طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

عزمي وعمارة

استطاع النواب محمد عمارة ومحمد عزمي حصد مقاعد هامة في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، بكل ماتحتفظ به من صلاحيات واسعة واختصاصات شديدة الأهمية، وقد هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عمارة والنائب محمد عزمى أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية لاختيارهم لعضوية اللجنة العامة للمجلس.

وهو ماجاء استكمالًا لأعضاء اللجنة طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث أن اللجنة العامة للمجلس تضم رئيس المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية بالإضافة إلى خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس.

هادية حسني

أدت النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ أيام، القسم أمام البرلمان الإفريقي، لتصبح عضو فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الإفريقي، والذي خصصت له تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا ناقشت فيه التطور الذي طرأ على علاقة مصر بدول القارة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم.

ليأتي تواجد النائبة هادية حسني في الدورة الأولى للبرلمان الإفريقي منذ بدء جائحة كورونا، حيث لم تعقد منذ عام 2019 بسبب الجائحة، وستبحث الدورة انتخاب مختلف هياكل ولجان البرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية، ودور البرلمانيين الأفارقة في حل مختلف المشاكل، والقضايا التي تعاني منها القارة الإفريقية.

إنجاز رياضي عالمي

رصد دوت الخليج حالة من الفرحة العارمة مسيطرة على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الساعات الماضية، وذلك بعدما ضمنت النائبة المصرية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هادية حـسني السـعـيد رسـميا تـأهـلها لأولمبـيـاد طـوكـيـو 2020 فـي منافـسات زوجي السيدات، لتسطّر تاريخا جـديدا كونها أول لاعبة ريشة مصـرية تشارك في ثلاث دورات أولمبـية مختلـفة.

يكمن التفرد والإجادة فيما حققته النائبة وكتابتها لتاريخا جـديدا كأول لاعبة ريشة مصـرية تشارك في ثلاث دورات أولمبـية مختلـفة، في أن الجمع بين ممارسة الرياضة وممارسة السياسة أمرا يتطلب بذل مجهودا كبيرا لكي تحقق النجاح، ولايغيب عن الأذهان كون النائبة قد ألقت القسم في مجلس النواب بعقب كل أعضاء المجلس لأنها كانت مشاركة في إحدى البطولات بدولة تايلاند، ولم تستطع العودة إلى مصر في الوقت المناسب حينها.