/634533/الأهلي-بطل-الأرقام-القياسية-بدوري-كرة-الطائرة

توج رجال طائرة الأهلي أمس الأربعاء أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

ويرصيد موقع دوت الخليجعدد بطولات الأهلي والزمالك في كرة الطائرة:

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

وجاءت عدد بطولات كرة الطائرة 75 بطولة، منها 31 بطولة دوري مصري بالإضافة إلى 21 بطولة من كأس مصر، وكذلك 14 بطولة من الأندية الأفريقية.

بينما البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس توج بها الأهلي 6 مرات، والبطولة الأفرو الأوروبية مرة واحدة، وتوج بـ7 بطولات في البطولة العربية.

أما الزمالك فتوج بعدد 44 لقب، أفريقية أو محلية أو عربية.

وحصد الزمالك لقب الدوري 26 مرة، بينما حصد 5 بطولات من كأس مصر.

وحصد الأهلي بدوري القاهرة 7 مرات، وكأس السوبر مرة واحدة.

أما في الجانب الأفريقي، فحصد الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس أفريقيا مرة، والبطولة العربية مرتين.

لأول مرة.. تطبيق تقنية «الفار» في نصف نهائي سوبر السلة

فيما تأهل إلى دور السادس عشر مباشرة كل من الطيران وقارون والصيد والاتحاد السكندرى والشمس وناصر أبناء الشعب لاعتذار الأندية التى كانت من المقرر أن تخوض دور الـ32 أمامهم.

الأهلي أمام الزمالك

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

ومن ناحيه اخري يستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة امام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 19 الجاري من هذا الشهر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقي، حيث يأمل المارد الأحمر في حسم المباراتي، وحصد الببطولة مثل النسخة الماضية.