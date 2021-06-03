وزير القوى العاملة يسلم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم بالإسماعيلية

وسلم وزير القوى العاملة 73 عقد عمل لأصحاب الهمم والقدرات وفرتها مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وقيادات المديرية.
وأكد الوزير أن الدولة تقدم أوجه الرعاية لهذه الفئة بكل أشكالها وصورها، مشيرا إلى أن العقود التى يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية، وليس من مسؤول أو جهة معينة، لافتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كل صور الرعاية لهذه الفئة، مشيرا إلى يتم العمل على تقديم هذه الرعاية منذ عام 2018، وأن ملف ذوى القدرات الخاصة أحد الملفات المهمة الذى تعمل فيه الوزارة، لتحقيق الاستدامة المطلوبة، بدوام تقديم تلك الفرص لهم بصفة منتظمة لحمايتهم اجتماعيا وشمولهم ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وشدد وزير القوى العاملة على أن الفرص التى يتم تقديمها لهؤلاء من ذوى الهمم، هى فرص حقيقية، ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها، بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة فى كل المحافظات.
وأكد الوزير قدرة الدولة المصرية على تخطى جائحة كورونا بفضل من الله عز وجل وقدرة قيادتها السياسية الرشيدة فى قراراتها، والتى وصلت بمصر إلى مصاف دول العالم وتخطت فى مؤشراتها العالمية العديد من الدول الكبرى فى أوروبا وامريكا، إذ وجهت القيادة بضرورة تطعيم 40 % من الشعب المصرى خلال المرحلة الحالية مع الإسراع فى تحقيق ذلك.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالوعى تجاه هذه الجائحة مع الالتزام بلبس الكمامة فى جميع الأماكن سواء فى أماكن العمل أو غيرها، مع الاهتمام بغسل الأيدى كلما سنحت فرصة لذلك.
وأشار الوزير إلى أن اليوم بصدد تسليم 73 عقد عمل لذوى الهمم، والتى تمثل بالنسبة للمصنع حوالى النسبة المقررة قانونا، إذ أن عدد العاملين بالمصنع 1.600 عامل، وحث الوزير إدارة المصنع على زيادة تلك النسبة لاستيعاب الشباب من ذوى الهمم، لإشراكهم فى المجتمع.
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