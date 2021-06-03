عاجل.. السيسى يجرى اتصالا مع باتريس تالون رئيس جمهورية بنين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى هنأ الرئيس "تالون" بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها بنين، وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما فى مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفنى للكوادر البنينية فى مختلف المجالات، وكذلك التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية فى منطقة غرب إفريقيا.

وأشاد الرئيس "تالون" بالتطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وبنين، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لبلاده لتحقيق تطلعاتها فى التنمية، ومؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب السيد الرئيس فى هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس البنينى فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الإفريقية، بينما أشاد الرئيس "تالون" بالإرادة السياسية والرؤية الواضحة التى تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الإفريقى المشترك وتحقيق أهداف التنمية فى إفريقيا.