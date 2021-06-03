محافظ الجيزة يتابع تطوير طريق الكوم الأحمر بأوسيم بتكلفة 26 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، أعمال رصف وتطوير طريق الكوم الأحمر البالغ 5 كم وبتكلفة حوالى 26 مليون جنيه وذلك بداية من مستشفى أوسيم وحتى طريق ترعة الزمر فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى المراكز والمدن.





وقال محافظ الجيزة بأنه تم توسعة الطريق ليصل عرضه إلى حوالى 15 مترا فى الاتجاهين مما سيساهم بشكل كبير فى تقليص الازدحام المرورى من خلال ربط الحركة المرورية القادمة من وسط المدينة متجها لمحور الضبعة وذلك تيسيرا على المواطنين فى سرعة التنقل.



ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة مدى إمكانية إنشاء جزيرة وسطى للطريق لتنظيم الحركة المرورية فى الاتجاهين حفاظا على السلامة العامة لقائدى المركبات والمواطنين.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة أعمدة الإنارة ومستوى النظافة بالطريق، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم مركز ومدينة أوسيم بـ50 عاملا للارتقاء بمنظومة النظافة.



وخلال متابعته أعمال تبطين ترعتى الزمر وأوسيم، ثمن محافظ الجيزة جهود الدولة فى تنفيذ المشروع القومى لما يمثله من تطوير حقيقى للقنوات والترع بما يضمن وصول المياه للمزارعين دون عوائق وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضى الزراعية إلى جانب المساهمة بطريقه مباشرة فى تحسين البيئة داخل القرى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.