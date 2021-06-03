فيديو.. وزير الأوقاف يشرح كيف تحول عداء الآخرين إلى طاقة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامى علمنا أن ندفع السيئة بالحسنة، حيث قال تعالى: "وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ".





وأضاف خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب" تحت عنوان: "كيف تحول عداء الآخرين لك إلى طاقة"، أن الدين الإسلامى قائم على التسامح والتصافى والحب والإخلاص وليس على العداء والكيد.

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