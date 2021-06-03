نيفين القباج: رصد 150 مليون جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادى لصغار الصيادين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح المصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، ومحمد مختار مدير الاتصال المؤسسى والمتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، فضلا عن مشاركة عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ فى الفعاليات.

وفى كلمتها خلال الفعاليات، أعلنت نيفين القباج، رصد 150 مليون جنيه على عدة مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادى لفئة صغار الصيادين.

وأعربت نيفين القباج عن سعادتها بتوزيع مساعدات لـ1.100 من صغار الصيادين العاملين ببحيرة مريوط التى تم اختيارها لتكون المحطة الثانية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" التى انطلقت الأسبوع الماضى من بحيرة الريان بالفيوم.



وأضافت أن المساعدات تشمل بدل الحماية والشباك لحماية صغار الصيادين من مخاطر المهنة، وخصوصا تأثيرات العمل فى المياه الباردة فى موسم الشتاء والتعرض للبرد القارص مما يتسبب فى مشكلات صحية لهم على مر السنوات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين وتيسير آليات عمل صغار الصيادين وتعزيز قدرات مهنة الصيد التى تعد من أعرق المهن فى مصر والتى توفر فرص عمل لألاف المصريين الذين تعمل الوزارة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك التى تتعاون مع الوزارة فى تنفيذ المبادرة.

وأوضحت إن مبادرة "بر أمان" يستفيد منها نحو 42 ألف صياد وتنقسم إلى 4 مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى بحيرات الريان وأدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد على 10 آلاف صياد، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7.416 صيادا، فى حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق "دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وإبشواى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان"، ويستفيد منها 18125 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتى ناصر والبردويل بجانب مناطق الصيد بالعريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7.707 صيادا.

وأكدت القباج أن الاهتمام بالصيادين يعد جزءا من منظومة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التى تواجههم وبما ييسر دمجهم فى الاقتصاد الرسمى حتى يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهذه الشرائح.

وقالت إن مبادرة "بر أمان" تتكامل أيضا مع جهود الدولة لتطوير قطاع الصيد المصرى وتعزيز قدراته، فبجانب المساعدات التى يتم توزيعها على صغار الصيادين تعمل الدولة على تطوير جميع مناطق الثروة السمكية فى مصر.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرة تمثل منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية للصيادين عبر مدهم بأدوات الصيد ودعمهم وقت الزريعة وتجديد المراكب وغيرها من الإجراءات التى تساهم فى دعمهم وحمايتهم هم وأسرهم.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها بتوجيه الشكر لجميع الجهات المتعاونة فى مبادرة "بر أمان" خصوصا صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظة الإسكندرية وجميع المحافظات الأخرى المشاركة بالمبادرة.

ومن جانبه، وجه المحافظ الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاقه هذه المبادرة الرائعة لصالح الكادحين من الصيادين، مشيراً إلى أن تلك المبادرة جاءت فى ظل العديد من المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها لتوفير "حياة كريمة" ورعاية أهالينا البسطاء والتى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

كما وجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة، ووزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر.

وأكد استعداد المحافظة لتلبية احتياجات ومطالب الصيادين بها، قائلا: "باب المحافظة مفتوح أمام الجميع وسيتم تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة".

وعلى الصعيد ذاته، أشار المحافظ إلى ما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط وإعادتها كسابق عهدها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

ومن جانبه، قدم الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لدعمه الكامل للصيادين المصريين وكذلك الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى وصندوق "تحيا مصر"، لما قدموه من جهود لتنفيذ هذه المبادرة.

وأضاف أن الاستثمارات التى يتم ضخها بالبحيرات المصرية بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية انعكس على الإنتاج السمكى الذى وصل إلى 2 مليون طن منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول فى إفريقيا والمركز السادس عالميا فى الاستزراع السمكى وأيضا المركز الثالث عالميا فى إنتاج البلطى.

كما أكد على الدعم الذى تقدمه الهيئة إلى الصيادين وطالب جميع الصيادين بالاهتمام بعمليات تسجيل أنفسهم من خلال مكاتب المصايد المنتشرة على مستوى الجمهورية للاستفادة من المبادرات التى تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة.