بناء علي توجيهات اللواء محمود شعراوي.. 4 دورات تدريبية ينفذها مركز سقارة...

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات .... يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 37 عدد 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب "مشروعك"، ودورة اساسيات التحول الرقمي (مدخل للتحول الرقمي وإدارة مراكز البيانات وصيانة الحاسبات والشبكات)، ودورة فن البروتكولات والاتيكيت والمراسم للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة، بالإضافة الي دورة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب ويستفيد منها 124 متدرب من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي الي اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين في المحافظات للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تستهدف مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية في المحليات، مشدداً علي الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا خلال الدورات التي ينفذها المركز .

من ناحية أخري احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون المالية والموازنة ، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التحول إلى اللامركزية، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال منظومة المشاركة المجتمعية وجلسات التشاور مع المواطنين والمساءلة المجتمعية، إضافة إلى دورة إدارة الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل للعاملين على ملفات مسابقة التميز الحكومي واستفاد من هذه الدورات 126 متدربًا من جميع المحافظات.