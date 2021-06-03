القوى العاملة : توفير فرص عمل علي 3 مهن بالوادي الجديد

تبدأ مديرية القوى العاملة الوادي الجديد، اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، قبول طلبات راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا وبدون مؤهل عالي 3 مهن برواتب مجزية ، بإحدي شركات التمور بالمحافظة .

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسب مالي بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة خبرة 5 سنوات ، وكهربائي ، وشيف مشروبات لا يشترط مؤهل وخبره 3 سنوات .

وأضاف مدير المديرية أنه يتم التأمين الاجتماعي ، فضلا عن التأمين الصحي، وتوفير زي للمهن المطلوبة.

وقال مدير المديرية : إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع عبد المنعم رياض- الخارجة-الوادي الجديد، بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.