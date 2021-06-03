وزير النقل يشهد حفل تخرج الدورة السادسة من مهندسي السكك الحديدية

شهد اليوم الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل حفل تخرج دفعة جديدة من مهندسي السكة الحديد (الدفعة السادسة) بواقع عدد 30 مهندس ليصل إجمالي ما تم تدريبه بالكلية الحربية إلي 180 مهندس من إجمالي 300 مهندس تم اختيارهم للانضمام لهيئة السكك الحديدية والذين اجتازوا الاختبارات النفسية والطبية واللياقة وكشف الهيئة بالتنسيق مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة كما تلقوا دورة تدريبية بالكلية الحربية لمدة ثلاثة أشهر على كافة النواحي العلمية والتثقيفية والسلوكية والإنضباطية وحيث سيتم استكمال التدريب الفني لهم بمعهد تدريب وردان وورش الهيئة المختلفة

وأضاف وزير النقل ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتدريب الأجيال الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية في الكلية الحربية وتخريج أجيال جديدة مؤهلة للعمل بأحدث النظم التكنولوجيا تتسابق في خدمة المواطن المصري مضيفا أن هؤلاء المهندسين الجدد قد تم اختيارهم بمعايير جديدة تماما تشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال التدريب للمهندسين الجدد المنضمين لهيئة السكك الحديدية

مضيفا انه الى جانب تدريب المهندسين الجدد في الكلية الحربية يتم تدريب الفنيين في معهد ضباط صف المعلمين ليكون بذلك قد تم تاهيل المهندسين والفنيين من كافة التخصصات العاملة بالسكة الحديد

وأضاف الوزير ان ال30 مهندسا الذين انهوا دورتهم التدريبية اليوم من تخصصات ميكانيكا (27 مهندس) وكهرباء (3) لافتا إلى ان ذلك ياتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعيين الف مهندس حديث التخرج من خريجي كليات الهندسة في مختلف التخصصات بالسكة الحديد مشيرا الى انه جاري أيضا عقد دورات تدريبية للفنيين بمعهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي عدد1000 فني تخصصات مختلفة وذلك لمدة 6أشهر

وأكد وزير النقل أنه منذ أن شرفه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة النقل فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تصبح هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الوزارة بسواعد أبنائها، وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام ارتكزت على خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة ( العربات والجرارات)، والسكة ( القضبان – المحطات – المزلقانات ) بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري والدفع باجيال جديدة من المهندسين حديثي التخرج وعمل مزيج مع الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد والتي يتم إعادة تأهيلها لمواكبة التطور الكبير الجاري في مجال السكك الحديدية بمصر

وقدم وزير النقل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للدعم الكبير لوزارة النقل لتحقيق انطلاقة كبرى فى مجال السكة الحديد ومختلف مجالات النقل كما قدم الشكر للفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة ولمدير وقيادات الكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الابطال .