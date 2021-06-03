الخشت: 10,5 مليار جنيه تمويل ذاتي للمشروعات الكبرى بجامعة القاهرة

تطوير شامل للمستشفيات الجامعية وإنشاء كليات وتخصصات جديدة وبرامج متميزة لزيادة إيرادات الجامعة

د. الخشت: 54 مليون جنيه تكلفة إنشاء كلية النانو تكنولوجي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة لديها مشروعات كبيرة جدًا، منها مشروعات تطوير المستشفيات الجامعية، ومشروعات إنشاء وتأسيس كليات جديدة في تخصصات جديدة، ومشروعات تتعلق بتطوير البحث العلمي، ومشروعات تتعلق بصيانة المباني بالجامعة والمحافظة على قيمتها الأثرية.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه بعد افتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي نستطيع أن نعلن أننا دخلنا عصر جامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء الكية بلغت أكثر من 54 مليون جنيه حتي الآن لتأسيس 20 معملًا وحاسوبا فائق السرعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن حجم الإنفاق من التمويل الذاتي على مشروعات الجامعة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة بلغ 10.5 مليار جنيه، بما يعني أن دخل الجامعة القاهرة ليس 10.5 مليار فقط بل أكثر من 13 مليار جنيه؛ حيث يوجد فائض اثنان ونصف مليار في هذا التاريخ.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن إيرادات جامعة القاهرة زادت بطرق غير تقليدية منها التوسع في البرامج المتميزة، ومضاعفة أعداد الطلاب الوافدين سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب تطوير معظم المراكز البحثية والخدمية التابعة للجامعة والبالغ عددها 167 مركزًا بحثيًا وخدميًا.