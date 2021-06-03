غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من ناهيا باتجاه أرض اللواء والمعتمدية 25 يوما

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر وذلك لمدة 25 يوما على مدار اليوم ابتداء من الساعة السابعة صباح غد الجمعة حتى الساعة السادسة صباح يوم الإثنين الموافق 28 يونيو الجارى.

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية وذلك للبدء في الأعمال الإنشائية للكوبرى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وهي علي النحو التالي :-

-المركبات القادمة من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير إتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارا إتجاه شارع عبده خطاب ثم إستكمال السير والدخول يمينآ بشارع أشرف السباعي ثم إستكمال السير والدخول يمينا مرة أخري اتجاه شارع المعتمدية واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء .

-المركبات القادمة من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير إتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر ثم الدخول يمينآ بشارع المعتمدية ثم الدخول يسارآ بشارع أشرف السباعي ثم إستكمال السير والدخول يسارآ مرة أخري لشارع عبده خطاب ثم يمينآ لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخري.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.