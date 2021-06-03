استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لليوم 19

واصلت السلطات المصرية اليوم الخميس، افتتاح معبر رفح البري استثنائيا، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. علاوة على عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وذلك بناء على موافقة السلطات المصرية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على موافقة السلطات المصرية على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم 19 على التوالي، مع عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وذلك تيسيرا على الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.. لافتة إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد 16 مايو الماضي استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

كما أشارت إلى أن المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ومن جهة أخرى .. تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى ساسية وحزبية إلى جانب المساعدات المقدمة من بعض الدول، وفي انتظار أية مساعدات أخرى لإدخالها.

جدير بالذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت وطوال أيام الأسبوع وبموافقة السلطات.. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.