/634534/السيسي-يهاتف-رئيس-بنين-بشأن-قضايا-الأمن-في-القارة-الأفريقية

هاتف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس بنين، حيث تباحثا عدد من القضايا أهمها الأمن في القارة الأفريقية.

وأجرى الرئيس اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ تالون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة.

مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية

وأكد السيسي، العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها بنين، وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر البنينية في مختلف المجالات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية في منطقة غرب أفريقيا.

التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية

وأشاد الرئيس تالون بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وبنين، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لبلاده لتحقيق تطلعاتها في التنمية.

كما أكد وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

الاستقرار على مستوى القارة الأفريقية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس البنيني فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الأفريقية.

بينما أشاد الرئيس "تالون" بالإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا.