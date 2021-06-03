غلق كلي لطريق ترعة الزمر لـ25 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية

/634536/غلق-كلي-لطريق-ترعة-الزمر-لـ25-يوما-تعرف-على-التحويلات-المرورية

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا إتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة ٣٠٠ متر، لمدة ٢٥ يوم على مدار اليوم، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباح غداً الجمعة.

وقالت المحافظه أنه في أطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الزمر سابقآ، قطاع منطقة أرض اللواء، وأنشاء مطلع إتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية وذلك للبدء في الأعمال الأنشائية للكوبري سوف يتم إجراء غلق كلي لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا إتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية.

التحويلة المرورية كالتالي:

المركبات القادمة من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير إتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارا إتجاه شارع عبده خطاب ثم استكمال السير والدخول يمينآ بشارع اشرف السباعي ثم استكمال السير والدخول يمينآ مرة أخري إتجاه شارع المعتمدية واستكمال السير إتجاه مناطق أرض اللواء.

المركبات القادمة من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير إتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر ثم الدخول يمينآ بشارع المعتمدية ثم الدخول يسارآ بشارع اشرف السباعي ثم استكمال السير والدخول يسارآ مرة أخري لشارع عبده خطاب ثم يمينآ لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخري.

غلق طريق الواحات

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم غلق كلى لطريق الواحات الحالى لمسافة ما يقرب من 2.8 كيلو متر لمدة 30 يومًا، بدءًا من اليوم وحتى الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات

ويأتي الأمر بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى المشرف على أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم تحديدا المرحلة الثالثة من المشروع، بطول 25 كم ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق الواحات البحرية والتى تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى و إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

وقامت محافظة الجيزة بعمل تحويلة مرورية كالتالى:

المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يسارا عند الكيلو " 122 " اتجاه طريق جديد مستحدث موازى للطريق الحالى واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من " 3 " كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلى .

المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يمينًا عند الكيلو " 119 " اتجاه طريق جديد متحدث موازى للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من ( 3 ) كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية، ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .