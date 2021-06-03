قيادة رشيدة تصنع معجزات.. مصر تُسابق الزمن في 7 سنوات بقيادة الرئيس السيسي

/634544/قيادة-رشيدة-تصنع-معجزات-مصر-تسابق-الزمن-في-7-سنوات-بقيادة-الرئيس-السيسي

يسابق الزمن في خطواته، يصنع الإنجازات في وقت قليل للغاية تعتبر نصف المدة التي يطلبها مديروا المشاريع الكبيرة ولكن يطلب الرئيس منهم إنجاز المهام الصعبة في وقت أقل وبكفاءة عالية.

يعتبر اليوم هو الذكرى السابعة لتولي القيادة السياسية مقاليد الحكم، والتي وضعت على عاتقها خطة تطوير شاملة لكافة القطاعات الحيوية فى الدولة وواجهت كافة التحديات من أجل بناء دولة عصرية.

مئات المشاريع بالمليارات

وخلال السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي تحققت الكثير من الإنجازات، منها 14762 مشروعا فى مختلف القطاعات جرى الانتهاء منه بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار.

إنجازات في مجال قطاع الأعمال العام

وشهدت شركات قطاع الأعمال العام، إنجازات عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مختلف المجالات بتكلفة 100 مليار جنيه، منها إنشاء العديد من المصانع العملاقة سواء للصعيد، أو فى القاهرة الكبرى وفى عدد من المحافظات، أبرزها تدشين مشروع السيارة الكهربائية ومصنع كيما أسوان ومصنع الدلتا للصلب.

مشروع السيارة الكهربائية

ويعد مشروع السيارة الكهربائية من أبرز المشروعات، حيث من المتوقع طرحها فى السوق خلال عام، تحديدا أواخر العام المقبل، وسعرها المعلن يصل لنحو 300 ألف جنيه، بعد تحمل الحكومة نحو 50 ألف جنيه عن كل سيارة يتم بيعها فى المراحل الأولى من التصنيع، وذلك لتنشيط السوق، وجذب المواطنين للشراء كنوع من حماية البيئة وهذا ما يطلق عليه الحافز الأخضر .

هذا بجانب خطة لتصنيع سيارة تقليدية بشركة النصر للسيارات، مع تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى فى الشركة الهندسية، لاستغلال ثرواتنا المتاحة، وخفض استهلاك الوقود التقليدى؛ مما يؤدى لخفض التلوث بصفة عامة.

الحماية الاجتماعية إعجاز في 7 سنوات

حاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس منذ توليه حكم البلاد من 7 سنوات منها برامج ومبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة وسكن كريم.

واستفاد من تكافل وكرامة ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف أسرة.

برنامج "سكن كريم"

وبلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة 19 مليار جنيه فى عام 2020.

كما تم إطلاق برنامج "سكن كريم" عام 2017، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم.

إلى جانب برنامج "أطفال بلا مأوى" الذى تم إطلاقه عام 2017، بهدف حمايـة الأطفال بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع.

حياة كريمة ومئات القرى

وتضم المبادرة ما يقرب من 4500 قرية باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه فى العام الأول، وتستهدف تحسين حياة 50 مليون مصرى، والتى بدأت مرحلتها الأولى لتغطية خدمات فى نهاية هذا العام سنصل إلى تغطية 357 قرية فى مختلف محافظات الجمهورية.

7 سنوات من دعم الفلاح

في الأعوام السبعة تم تقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا.

في مجال إدارة الأراضي: عمل بنك معلومات عن الأراضي لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد.

في مجال إنتاج التقاوي: تم إنشاء ثلاجة لحفظ التقاوي واهتمت بمحصول القمح في المرتبة الأولي، كما تم إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، وإنشاء مخزن لتقاوى الذرة وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب، و6 كومباین لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنويا والتسهيل على الفلاح.

في مجال القطن: تم إنتاج سلالة حديثة من القطن، وتطوير المعالج، وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية.

جولات مكوكية حول العالم

وطيلة السنوات السبع الماضية قامت القيادة السياسية بجولات مكومية في قارة أفريقيا وحول العالم بأكمله حيث تعاونت مصر وزارت وبحثت قضايا عدة مع دول كثر ومع قادة العالم الكبرى.

ولعل أخر القضايا الناجحة على المستوى العالم حتى الآن القضية الفلسطينية ونجاح تثبيت وقف إطلاق النار، ما أدى إلى وقوف العالم احترامًا لمصر ودورها البارز في الوطن العربي.

وأوفد الرئيس السيسي وفدًا أمنيًا إلى فلسطين برئاسة الوزير عباس كامل، والذي أجرى بعدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني المصري.

ودشن الرئيس السيسي مبادرة منح فلسطين 500 مليون دولار لدعم إعمار غزة، كما أعلن صندوق دوت الخليج التابع للرئاسة المصرية عن إصدار الرئيس توجيهات لتخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية.