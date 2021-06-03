/634532/بعد-الدرع-الخيرية-موعد-إنطلاق-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-2022

أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواعيد إنطلاقات البطولات الثلاثة في الموسم المقبل ، على ان تكون البداية مع بطولة الدرع الخيرية، ثم نهائي السوبر الأوروبي بين الفريقين ، على يكون البريمرليج ثالث البطولات.

ومن المقرر ان تقام مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي بطل الدوري و ليستر سيتي بطل كأس الإتحاد الإنجليزي يوم 7 أغسطس في ملعب ويمبلي.

مواعيد البطولات الرسمية للدوري الإنجليزي

على أن يقام نهائي السوبر الأوروبي بين تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا و فياريال بطل الدوري الأوروبي يوم 11 اغسطس في ملعب ويندسور بارك .

ومن المقرر أن يكون يوم الرابع عشر من أغسطس القادم هو بداية البريمرليج بعد أن حقق مانشيستر سيتي اللقب في النسخة الماضية بعد منافسة بسيطة أمام مانشيستر يونايتد.

محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي أعلن على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر حسابه على تويتر،ويستعرض دوت الخليج قائمة الاعبين المرشحين لجائزة أفضل هدف في البريميرليج، وجاءت القائمة كالأتي:

1- هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في مانشستر سيتي ( 27 سبتمبر)

2- هدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في توتنهام ( 18 أكتوبر)

3- محمد صلاح لاعب ليفربول في وست هام ( 31 يناير)

4- هدف أولا ألينا لاعب فولهام في وست بروميتش ( 1 نوفمبر)

5- هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في كريستال بالاس ( 16 نوفمبر)

6- هدف برونو فيرنانديز في إيفرتون ( 6 فبراير)

7- هدف لاميلا لاعب توتنهام في آرسنال ( 14 مارس)

8- هدف لينجارد لاعب وست هام في وولفرهامبتون ( 5 أبريل)

8- هدف كافاني لاعب مانشستر يونايتد في فولهام ( 18 مايو)

محمد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

وضمت القائمة كل من:

لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، ولاعب تونهام وهداف البريميرليج هاري كين، و ثنائي فريق مانشستر سيتي دي بروين وربن دياز، ولاعب تشيلسي ماسون مونت، ، ولاعب فريق أستون فيلا جاك جريليش، ولاعب وست هام توماس سوتتشيك، وأخيرا نجم ليفربول محمد صلاح.