/634535/وزير-الشباب-والرياضة-يعلن-إطلاق-مبادرة-برلمان-الشباب-الأفريقي-بعد-نجاح-التجربة-المصرية-فيديو-وصور

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طرح مبادرة برلمان الشباب الافريقي ، على غرار التجربة المصرية الناجحة برلمان الشباب المصري من خلال زيارة وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، فضلا عن عمل جلسه تعريفية بالمبادرة على مسرح الشباب والرياضة، كما دعا إلي اطلاق كيان شباب الاتحاد الافريقي وشباب منحة ناصر، مشيدا بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية والاتحاد الافريقي.

شباب منحة ناصر

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى فلسفة التلاقي بين الشباب المصري وشباب القارات الثلاثة المشاركة فى الوفد من اسيا وافريقيا وامريكا الاتنينية،مثمنا نجاحات الدولة على القطاع الشبابي والرياضي، مشيرا إلى افتتاح بطولة الجومباز فى مصر والتي تقام لأول مرة فى افريقيا، بحضور العديد من دول العالم لافتتاح البطولة، ،مشيدا بنجاح التجربة المصرية فى استضافة بطولة العالم لكرة اليد فى ظل الاجراءات الاحترازية،مؤكدا انها بعث رسالة اطمئنان للعالم العالم لإقامة البطولات والمسابقات الكبري بعد نجاح التجربة المصرية.

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والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعتز بأداء منحة ناصر التى تقوم تنفيذها ، خاصة وأن قيمة المشروع تأخذ من اسم الزعيم جمال عبد الناصر، والرعاية والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، القوة، حيث نلقى كل الدعم من القيادة السياسية التي تعتبر محرك أساسى للعمل طوال الوقت بأقصى جهد على أرض الواقع.

ووجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خالص الشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على حسن الاستقبال على الدعم والترتيب لمشروعات الخاصة بالوزارة، كما وجه الشكر للمستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، مشيرا إلى أن الوفد يتضمن 51 جنسية من دول مختلفة ، لافتا إلى أن الجزء الثاني من الوفد سيزرو المجلس فى 10 يونيه نظرا لتطبيق الاجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي ، مشيدا بنشأة مجلس النواب المصري من عام 1866 فضلا عن متحف مجلس النواب الذي يتضمن تأريخا للحياة النيابية وما تتمع به الدولة المصرية من ديمقراطية ، ونوافذ على العالم .

جاء هذا خلال زيارة وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية ، برفقة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ،في زيارة لمقر البرلمان والمتحف للتعرف على تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويعقب ذلك لقاء حواري مع السيد المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، بالقاعة الفرعونية الساعة ١١ صباحا .