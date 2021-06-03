وكيل أول النواب لـ«شباب منحة ناصر»:مصر مستمرة فى تمكين الشباب..والأكاديمية الوطنية صرح وطني للتأهيل والتدريب..«فيديو وصور»

/634537/وكيل-أول-النواب-لـشباب-منحة-ناصرمصر-مستمرة-فى-تمكين-الشبابوالأكاديمية-الوطنية-صرح-وطني-للتأهيل-والتدريبفيديو-وصور

جاء ذلك إبان استقباله وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، بحضور وزير الشباب أشرف صبحي، والأمين العام المستشار أحمد مناع، حيث قام الشباب بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.

وكيل أول مجلس النواب أحمد سعد الدين وطلاب منحة ناصر

وأكد وكيل أول مجلس النواب، الأشقاء والأصدقاء لم يغيبوا عن اهتمام مصر بقضايا الشباب بجانب منتدي شاب العالم فجاء إطلاق البرنامج الافريقي، ومنحة ناصر للقيادة- والتى نتشرف استقبال المشاركين بها اليوم بمجلس النواب- مشيرا إلي أنه يصتور بأنها فرصة عظيمة لتعزيز الحوار بين شباب العالم الجنوبي وخاصة في القضاية العالمية محل الاهتمام المشترك.

ولفت النائب أحمد سعد الدين إلي أن الزعيم جمال عبدالناصر كان أحد أهم أهدافه الوطنية هي مساعدة أشقاءة وحصولهم على الإستقلال الوطني، والدولة المصرية بقيادتها الحالية ماضية في عزمها الأكيد على تعزيز أواصر التعامل مع الدول الشقيقة في كافة المجالات، وخاصة في مجال تمكين الشباب باعتبارهم القاطرة التي تقود حركة التقدم في تنمية المجتمعات، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في ملف تمكين الشباب، باعتباره أساس راسخ لتحقيق التقدم والرخاء في المجتمع، لافتا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تسلح الشباب بالمعرفة وكيفية إدارة الدولة وعمل مؤسساتهاعن طريق خلق منصات ومؤسسات منوط بها هذا الدور ومنها ما نلسمه من نتائج علي مستوي برنامج تأهيل الشباب للقيادة.

وأشار المستشار أحمد سعد، إلى أن إنشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب مثلت صرح وطني عظيم في التأهيل والتدريب، كما أنه يوجد حرص من الرئيس السيسي على وجود تفاعل مباشر بين القيادة والشباب من خلال مؤتمرات وطنية للشباب، مؤكدا أن الدولة المصرية تجاوزت تمكين الشباب داخل النطاق المحلي، واتجهت للنطاق العالمي، فكان اطلاق منتدى شباب العالم بنسخه الثلاث، كما جاء اطلاق البرنامج الإفريقي ومنحة ناصر للقيادة والتي نحن في صدد المشاركة بها الآن، وتمثل فرصة مواتية لتعزيز الحوار بين شباب العالم الجنوبي وخاصة في القضاية العالمية محل الإهتمامات المشتركة.

وزار وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، اليوم الخميس، مقر مجلس النواب، وقاموا بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.

طلاب منحة ناصر بمقر مجلس النواب

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت الدفعة الثانية من فرصة منحة ناصر للقيادة الدولية باستخدام شعار "تعاون الجنوب جنوب" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأتي منحة ناصر للقيادة الدولية، كإحدى آليات تنفيذ كل من رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وعملا بالمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفروآسيوي وميثاق الشباب الافريقي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إطلاق إستمارة التسجيل للدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية والتي تستهدف القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة و الشباب، علي مستوى القارات الثلاثة أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية.