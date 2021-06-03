زار وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، اليوم الخميس، مقر مجلس النواب، وقاموا بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس، حيث استقبالهم وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت الدفعة الثانية من فرصة منحة ناصر للقيادة الدولية باستخدام شعار "تعاون الجنوب جنوب" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. تأتي منحة ناصر للقيادة الدولية، كإحدى آليات تنفيذ كل من رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وعملا بالمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفروآسيوي وميثاق الشباب الافريقي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إطلاق إستمارة التسجيل للدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية والتي تستهدف القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة و الشباب، علي مستوى القارات الثلاثة أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شباب منحة معهد ناصر في زيارة لمجلس النواب..والمستشار أحمد سعد يستقبلهم بحضور الدكتور أشرف صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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