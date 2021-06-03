/634539/بالفيديو-من-هي-الفتاة-التي-خطفت-انتباه-ميسي

أثارت فتاة أرجنتينية صغيرة لم تتجاوز الخمسة سنوات، ويطلق عليها فيليسيتاس فلوريس جدلاً كبير عبر منصات المواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشرها مقاطع عبر حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتظهر فيمهاراتها الكروية وتلاعبها بالكرة بطريقة فنية لافتة.

وتظهر حبها لمثلها الأعلي ليون ميسي لاعب برشلونة الاسباني، عبر المقاطع التي ينشرها والدها، بينما قام بنشراخر مقطع لها ، تظهر فيها تألقها ومهاراتها التي تجذب الأنتباءه برغم من صغر سنها، بينما تعبر عن أن ليوم ميسي هو نجمها، حيث في مقابلته بشكل مباشر، وخوض مباراة صغيرة مع النجم العالمي.

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فيما كان والد الصغيرة في تحميل مقاطع الفيديو على شبكات مواقع التواصل بهدف توثيق تلك اللحظات في يونيو من العام الماضي، لكنها لم تتوقع شهرتها بشكل سريع وتداول مقاطعها”.

ولكن سرعان ما تداول رواد التوصل الإجتماعي هذا المقطع، جاء الرد المفاجاء من ليون ميسي، قائلاً:"شكراً جزيلاً علي التفاني، لقد شاهدت الفيديو وأنتي عبقرية".

فيما بدأتفيليسيتاس بداية عشها للساحرة المستديرة منذ أن كان عمرها لايتجاوز الثانية عام، وتحلم يوماً ما أن تقابل نجمها المحبوب".

ليون ميسي

ومن ناحيه اخري ووفق ما ذكرته صحيفة "doble" الأرجنتينية سيكون هناك اتفاقية لمدة 10 سنوات بين النادي الكاتالوني وقائد الفريق ليونيل ميسي والذي ينص العقد علي فترة تصل حتى عام 2031.

وينص العقد على إستمرارية ليونيل ميسي كلاعب للفريق الكتلوني حتى عام 2023 فقط، ومن ثم بعد ذلك سيكون سفيراً للنادي، وبنفس الوقت كلاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم حسب رغبته في المواصلة في الملاعب.

ونص العقد علي حصول ميسي على مبلغ 240 مليون يورو، يحصل عليها خلال 4 سنوات، وستكون الـ 6 سنوات الأخرى كشريك استراتيجي، وسفير للنادي الكتلوني.

برشلونة

ويمكن لميسي أن يواصل العطاء لكرة القدم لمدة سنتين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد انتهاء مسيرته كلاعب للبارسا في 2023، ليلعب ليو مع نادي إنتر ميامي، ويشمل أيضا إمكانية انتقال سيرجيو أجويرو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع البارسا.