رسميا..سيموني مدربا لفريق إنترميلان خلفا لكونتي

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أعلن نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، عن التعاقد مع المدير الفني سيموني إنزاجي ليتولى قيادة الفريق في الفترة القادمة، ونشر نادي إنترميلان على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحته الشخصيه على تويتر" يود نادي إنتر أن يعلن عن التعاقد مع المدرب سيموني إنزاجي لقيادة الفريق بعد أن وقع على عقد لمدة عامين."، وكان إنزاجي قد تولى تدريب فريق لاتسيو خلال الفترة من عام 2016 وحتى العام الجاري.

الخلاف بين إدارة إنتر ميلان وأنطونيو كونتي

ويذكر أن الأيام السابقة شهدت خلافا بين إداراة فريق إنتر ميلان الإيطالي، وبين أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للفريق، وذلك بسبب رغبة الإداراة ببيع أحد اللاعبين، بينما أراد كونتي الحفاظ على قوام الفريق.

إنجازات سيموني إنزاجي مع فريق لاتسيو

وتولى إنزاجي قيادة فريق لاتسيو خلال الفترة من عام 2016 وحتى العام الجاري، وانتهى عقده مع لاتسيو هذا العام، وكان على وشك التجديد لفريق لاتسيو، ولكن الخلاف الذي دار بين إداراة فريق إنتر ميلان وأنطونيو كونتي المدرب السابق للفريق، بسبب التعاقد مع لاعبين ورحيل اخرين، فتح مجال التفاوض بين فريق إنتر ميلان وسيموني إنزاجي.

حقق سيموني إنزاجي مع فريق لاتسيو، بطولة كأس إيطاليا عام 2019، كما توج ببطولة السوبر الإيطالي مرتين، الأولى كانت في موسم 2017، والثانيه كانت في موسم 2019، وحيث خاض سيموني إنزاجي فريق لاتسيو في 242 مباراة في كل البطولات.

تفاصيل التعاقد مع إنزاجي

ونشرت صحف إيطاليه أن فريق إنترميلان، عرض على سيموني إنزاجي ضعف الراتب الذي يحصل عليه مع فريق لاتسيو، وذلك لإقناعه بعدم التجديد للاتسيو، ولقيادة إنترميلان خلافا لأنطونيو كونتي، بعدما فسخ إداراة إنتر التعاقد مع كونتي بالتراضي بين الطرفين.