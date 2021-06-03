/634541/انطلاقة-جديدة-لـ-٥-برامج-بصدى-البلد-تبدأ-السبت

فى إطار السعى المستمر لشبكة قنوات ومواقع صدى البلد، لتلبية رغبات مشاهديها فى مصر والوطن العربى، تبدأ قنوات صدى البلد «انطلاقة جديدة» بـ «رؤية جديدة»، بتطوير شامل فى برامجها من السبت 5 يونيو، ويبدأ التطوير بـ 5 برامج تظهر فى صورة ورؤية جديدة بالكامل على المستوى الشكل والمضمون، لتبدأ الإنطلاقة ببرامج «صباح البلد»، «ست الستات»، «الماتش»،« بدون حظر»، «إنبوكس».

التطوير من اجل الأفضل

و أكد عماد ربيع رئيس قنوات صدى البلد و ممثل المالك أنه يحرص على التطوير والتغيير المستمر لتقديم أفضل البرامج بـ «رؤية جديدة»، تناسب وتلبى طموحات ورغبات كافة فئات المشاهدين، والحرص على تقديم الرأى والرأي الآخر، والاستمرار فى تقديم البرامج الهادفة التى تسهم فى توعية الشعب المصرى ونقل كافة الاحداث والأخبار بمصداقيتها المعتادة، والتفاعل مع المشاهدين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

برامج تفاعلية ومحتوى جديد

يظهر البرنامج الصباحى لـ صدى البلد فى الثامنة صباحا يوميا من السبت المقبل 5 يونيو بصورة جديدة ومحتوى مختلف، وفقرات متنوعة تتسم بطريقة تفاعلية مع الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعى، صباح البلد يشارك فى تقدميه يوميا الإعلامية رشا مجدى، ولميس سلامة، وهند النعسانى، وفرح سعيد، وداليا ايمن، ومحمد جاد.

و بشكل جديد ورؤية مختلفة يواصل الإعلامى هانى حتحوت فى برنامجه الماتش متابعته المحايدة والجريئة لكافة المباريات والأحداث الرياضية فى مصر والعالم والوطن العربى، الماتش يذاع 11 مساء من السبت إلى الأربعاء على صدى البلد.

و الإعلامى أحمد مجدى يقدم برنامجه الجديد «بدون حظر»، الخميس من كل أسبوع ، ويرصد فيه رؤية شاملة لأبرز الاحداث المصرية والعربية والعالمية على مدار الأسبوع، كما يجرى متابعات وحوارات مع سياسيين ومحللين ومتخصصين حول مختلف الموضوعات والقضايا.

وللمرأة والطفل وقضايا الأسرة اهتمام خاص من «صدى البلد»، و ينطلق برنامج «ست الستات»، فى إطلالة جديدة مع الإعلامية دينا رامز ليقدم وجبة ثرية بحوارات ولقاءات تقدم للمرأة كل ماتحتاجه فى يومها بفقرات فى غاية التنوع.

و على صدى البلد2 ، يبدأ برنامج «إنبوكس»، انطلاقة جديدة بفقرات شبابية متنوعة وفقرات متخصصة مهتمة بكل الرياضات الا كرة القدم، بالإضافة إلى فقراته الصحية والطبية المميزة، البرنامج يقدمه الإعلامىين نوران عطالله و احمد فاروق و نورا سامي ووجوه اعلامية جديدة