/634546/تبلغ-نصف-مليار-جنيه-قيمة-محمد-صلاح-مع-باريس-سان-جيرمان

كشفت تقارير فرنسية عن قيمة عرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في ظل رغبة النادي الفرنسي في تدعيم خط الهجوم بعد التأكد من عدم بقاء كليان مبابي عقب رفض اللاعب تجديد تعاقده.

وكشفت شبكة ""le sport الفرنسية قيمة عرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ، وتبلغ قيمة العرض المقدم له بنصف مليار جنيه سنويا ضمن استعدادا الفريق الفرنسي لحسم صفقات الموسم المقبل.

عرض محمد صلاح في باريس سان جيرمان

ويحصل محمد صلاح على 176 مليون جنيه في الموسم مع فريق ليفربول وهو ثلث المبلغ المعروض على صلاح ضمن الإنتقالات الصيفية المقبلة ، ويعد هذا الرقم طبيعي للفريق الفرنسي الذي يلعب ضمن صفوف نيمار دي سلفا والذي جدد تعاقده مع الفريق خلال الساعات الماضية.

وذكرت الشبكة أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يعدد من أهم الصفقات التي ينوي باريس سان جيرمان التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لكن الفريق حتى الأن لم يتخذ خطوات رسمية للشروع في التعاقد مع الفرعون المصري.

هدف محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل أهدف الدوري الإنجليزي

وجاءت القائمة كالأتي:

1- هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في مانشستر سيتي ( 27 سبتمبر)

2- هدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في توتنهام ( 18 أكتوبر)

3- محمد صلاح لاعب ليفربول في وست هام ( 31 يناير)

4- هدف أولا ألينا لاعب فولهام في وست بروميتش ( 1 نوفمبر)

5- هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في كريستال بالاس ( 16 نوفمبر)

6- هدف لينجارد لاعب وست هام في وولفرهامبتون ( 5 أبريل)

7- هدف كافاني لاعب مانشستر يونايتد في فولهام ( 18 مايو)

8- هدف برونو فيرنانديز في إيفرتون ( 6 فبراير)

9- هدف لاميلا لاعب توتنهام في آرسنال ( 14 مارس)

تشكيل ليفربول في الدوري

وجاء تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، ويليامز، فيليبس، روبرتسون.

وسط الملعب: فابيينو، فينالدوم، تياجو.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو

تشكيل كريستال بالاس أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل كريستال بالاس أمام ليفربول:

حراسة المرمى: جوايتا.

خط الدفاع: وارد، كاهيل، تومكينز، ميتشيل.

وسط الملعب: كوياتي، ريدوايلد، ماكارثي، تاوسيند.

الهجوم: أيو، زاها